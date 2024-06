In timp ce FCSB il ia pe Stefanescu, Craiova transfera "Paraditii din Caraibe"

Daca FCSB l-a transferat pe olteanul Marius Stefanescu, o certitudine, cel care a penalizat Stiinta cu orice ocazie, la Craiova se merge tot pe experimente gen Meza Colli in plan ofensiv. In timp ce Becali l-a suflat Craiovei pe Baluta si cu el a luat titlul, Craiova il asteapta de 6 ani pe Markovic sa slabeasca, pe Koljic sa scape de accidentari si pe Ivan sa-i treaca "postul" de 8 luni in care nu marcheaza. Si probabil pleaca si Mitrita pana la finalul anului...Presa din America Centrala a ... citește toată știrea