Incaltaminte contrafacuta, descoperita de politistii de frontiera de la Bechet

Politistii din cadrul PTF Bechet au descoperit, in urma efectuarii unui control asupra semiremorcii unui ansamblu rutier, condus de un cetatean bulgar, care se deplasa pe ruta Grecia-Slovacia, peste 2.200 perechi de incaltaminte sport (adidasi si papuci), toate avand inscriptia unei marci protejate, despre care exista suspiciunea ca sunt contrafacute.In data de 02.03.2024, in jurul orei 14:30, in Punctul de Trecere a Frontierei Bechet s-a prezentat, la controlul de frontiera, un cetatean