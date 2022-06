Incepe a treia etapa a concursului pentru ocuparea functiilor vacante de conducere in unitatile de invatamant preuniversitar

Inspectoratul Scolar Judetean Dolj anunta organizarea, in perioada iunie - octombrie 2022, a celei de-a treia sesiuni a concursului pentru ocuparea functiilor vacante de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din judetul Dolj. Concursul se desfasoara in baza Ordinului Ministrului Educatiei nr. 4098/2022 (publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 623/24.06.2022) pentru modificarea si completarea Metodologiei privind organizarea si ... citeste toata stirea