Incepe prima etapa de deratizare pe domeniul public

SC Salubritate Craiova SRL demareaza luni, 9 mai 2022, prima campanie de deratizare pe domeniul public din acest an, care se va desfasura intr-un interval de 10 zile si care are ca scop combaterea rozatoarelor (soareci, sobolani).In zonele de actiune, lucratorii SC Salubritate Craiova SRL vor amplasa, in prima faza, afise de avertizare a populatiei si, ulterior, in aceleasi locatii, statii de intoxicare in care vor fi introduse produsele raticide Toxirat si Toxirat Forte, substante din grupa ... citeste toata stirea