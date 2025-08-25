Editeaza

Incepe repartizarea pe posturi a cadrelor didactice, pentru anul scolar preuniversitar 2025/2026

Sursa: Cuvantul Libertatii
Luni, 25 August 2025, ora 16:45
19 citiri
In urmatoarele zile, incepe repartizarea cadrelor didactice in invatamantul preuniversitar, pentru anul scolar 2025/2026. Astfel, in zilele de 26 si 27 august, sunt repartizati candidatii care au obtinut cel putin media 7 la Concursul National de Titularizare 2025 si profesorii titulari prin detasare la cerere prin concurs specific in ordinea descrescatoare a punctajelor, conform Ordinului nr.5198/2025 al ministrului Educatiei si Cercetarii privind aprobarea Procedurii pentru constituirea ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Craiova
Pase scurte / pase lungi: Amintiri de alta data!
"PNL lupta pentru taxe si impozite mai mici"
SUA: Republicanii vor controla Senatul!
SUA (alegeri prezidentiale): Macron il felicita pe Donald Trump si se arata pregatit a lucra cu el
Israel: Netanyahu il demite pe ministrul Apararii, Yoav Gallant
Liga Campionilor: Real Madrid, inca o palma primita pe Santiago Bernabeu
Cele mai citite stiri
Craiova a "pradat" Stambulul
Stiinta a descins in inima fostului Imperiu Otoman din nou, dupa isprava de a elimina titrata ...
Ziua de 23 august si semnificatiile ei istorice
Evenimentul 23 august 1944 a fost cu siguranta un punct de cotitura in istoria Romaniei si a ...
Prinsi cu peste un kilogram de cocaina, pe care cereau 38.000 euro!
Patru barbati, in varsta de 23, 24, 26 si 27 de ani, sunt cercetati pentru trafic de droguri de risc ...
ActualitateBusinessSportLife Show