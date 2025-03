Incepe Simularea Nationala a Examenului National de Bacalaureat 2025 : in Dolj, peste 4.100 de elevi participa la aceast

In ziua de 24 martie, va incepe Simularea Nationala a Examenului National de Bacalaureat 2025. La nivelul tarii, sunt inscrisi cca 123.000 de absolventi ai claselor a XII-a si a XIII-a . In Dolj, 4.139 de elevi, care frecventeaza clasa a XII-a si a XIII-a seral/FR (Frecventa Redusa) sunt asteptati sa participe la aceasta testare a cunostintelor. Din total, 3.157 sunt inscrisi la invatamantul de zi, iar 988 sunt cuprinsi in invatamantul seral/FR.In Dolj, toate sunt bine puse la punct. ... citește toată știrea