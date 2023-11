Astazi, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Dolj, in contextul sarbatoririi Zilei Nationale a Romaniei, a avut loc activitatea festiva in cadrul careia au fost inaintati in gradul militar urmator, inaintea expirarii stagiului minim, patru ofiteri si 17 subofiteri care s-au distins prin modul de executare a misiunilor si rezultate deosebite in indeplinirea atributiilor.Totodata, 288 de cadre ale unitatii si personal civil au fost recompensati cu citare prin Ordin de Zi pe Unitate, ... citeste toata stirea