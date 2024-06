Inspectoratul Scolar Judetean Dolj, in sprijinul elevilor, in perioada vacantei

Pe perioada vacantei de vara, Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Dolj vine in spijinul elevilor si personalului didactic din invatamantul preuniversitar, cu activitati suport de dezvoltare personala a elevilor prin lectura, in directia imbunatatirii competentelor de lectura, dar si a responsabilizarii lor in vederea implicarii active in viata sociala. Astfel, in perioada iunie - august, se va desfasura concursul "ACTIV in vacanta!", adresat elevilor de gimnaziu si liceu, unul care este cuprins ... citește toată știrea