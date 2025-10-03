Editeaza

Inspectoratul Teritorial de Munca Dolj, gazda a unei consfatuiri stiintifice nationale

Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 11:45
In perioada 06.10.2025-10.10.2025, Inspectoratul Teritorial de Munca Dolj este centru organizatoric pentru desfasurarea Campaniei "Saptamana Europeana de Securitate si Sanatate in munca" din Programul cadru anual al Inspectiei Muncii.

Evenimentul face parte din campania "Locuri de munca sigure si sanatoase 2023-2025" a Agentiei Europene pentru Sanatate si securitate in munca (EU-OSHA) si este o initiativa menita sa abordeze aspectele legate de sanatatea si siguranta la locul de munca in ...citește toată știrea

