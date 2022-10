Inspectorii scolari generali, videoconferinta cu Ministerul Educatiei, privind intarzierea acordarii burselor scolare

Aseara, Ministerul Educatiei a convocat, in regim de videoconferinta, toti inspectorii scolari din tara la o discutie privind situatia platii burselor catre elevi (de studiu, de performanta, de merit, sociale), care sunt intarziate.Ministerul Educatiei a convocat, in regim de videoconferinta, toti inspectorii generali si contabilii-sefi, pentru a analiza situatia platii burselor elevilor la nivelul intregii tari. In urma discutiilor si informatiilor primite de la inspectorii scolari din tara, ... citeste toata stirea