InstaCraiova, The Festival, editia a VII - a, in Parcul Nicolae Romanescu

Incepand de vineri, 9 septembrie, pana duminica, 11 septembrie, in Parcul Nicolae Romanescu, zona Castelul Fermecat, are loc InstaCraiova, The Festival, editia a VII - a, trei zile creative, cu ateliere, seminare, expozitii, muzica, zone interactive si de relaxare."Am ajuns la editia a VII -a, o editie de tranzitie, de la InstaCraiova la FuseiVazuiPozai, numele pe care evenimentul il va avea incepand de anul viitor. Festivalul este dedicat publicului tanar, iar in aceste trei zile am pregatit