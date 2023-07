In weekendul 30 iunie - 2 iulie, Craiova a fost punctul de intalnire al festivalierilor din tara, dar si de peste hotare. Zeci de artisti emblematici au urcat pe cele doua scene ale Festivalului IntenCity, amenajate pe Stadionul Ion Oblemenco si la Sala Polivalenta, atragand zeci de mii de participanti.Prima seara de festival, vineri, 30 iunie, a inceput cu Kiss Kiss in the Mix cu DJ Yaang, care a incalzit atmosfera de pe mainstage, pregatindu-i pe spectatori pentru concertul WRS. Spectatorii ... citeste toata stirea