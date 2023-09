Astazi as vrea sa ma refer la incidentul privind fragmentele de drona cazute pe teritoriul Romaniei. Nu voi comenta actiunile Armatei Romane in aceasta chestiune. Sunt aspecte militare care trebuie rezolvate de militari. Iar daca au existat probleme in modul in care s-au desfasurat operatiunile de monitorizare a spatiului aerian, ori despre modul in care s-au desfasurat actiunile de cautare a acelor fragmente sunt convins ca cei care conduc Armata Romana vor lua deciziile corespunzatoare.Ma ... citeste toata stirea