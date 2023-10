Romania s-a dovedit un bun vecin si un partener real, de mare ajutor pentru Ucraina in lupta sa cu invadatorii rusi. De la sprijinul consistent si de durata acordat refugiatilor si pana la asigurarea continua a tranzitului cerealelor ucrainene, Ucraina datoreaza recunostinta statutului roman. Vizita presedintelui Zelenski la Bucuresti a reprezentat o expresie a acestei recunostinte pe care evident ca trebuia s-o exprime in toate intalnirile cu oficialitatile romane.In acest context, Guvernul ... citeste toata stirea