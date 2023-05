Saptamana trecuta Romania a primit confirmarea oficiala de la Comisia Europeana ca se va elimina pragul de 9,4% din PIB pentru cheltuielile cu pensiile. Este un succes obtinut de PSD pentru toti pensionarii din Romania, care altfel ar fi ramas cu pensiile inghetate o jumatate de secol, cum se angajase USR in PNRR. Cu un an in urma, PSD era singurul partid care cerea cu insistenta renegocierea PNRR in sensul eliminarii pragului de 9,4% din PIB pentru pensii. Atunci PNL si USR spuneau ca nu e ... citeste toata stirea