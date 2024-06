Ion Prioteasa, senator de Dolj (declaratie politica): PSD - invingator la toate capitolele

PSD a castigat alegerile locale, indiferent din ce unghi privim si indiferent cum socotim rezultatele. PSD a castigat la toate capitolele: cei mai multi presedinti de Consilii Judetene, cei mai multi primari de resedinta de judet, cei mai multi primari in general si cele mai multe voturi la consiliile locale si judetene. Deci indiferent de modul de calcul, PSD este pe primul loc. In privinta votului politic, PSD are un rezultat mai bun cu 4-5 puncte fata de precedentele alegeri, in timp ce PNL ... citește toată știrea