Ion Prioteasa, senator de Dolj: Investitiile vor reprezenta prioritatea zero a actualului Guvern

Investitiile genereaza cea mai mare parte a deficitului. Sunt 20 de miliarde de lei bani angajati in investitii in primul trimestru, la un deficit de 36 de miliarde de lei. Deci este un deficit pentru dezvoltare, nu pentru consum. Si in continuare investitiile vor reprezenta prioritatea zero a actualului guvern. In acest sens premierul Marcel Ciolacu i-a convocat la finalul lunii trecut, la o sedinta speciala, cu ministri de la Dezvoltare, Investitii si Proiecte Europene, Finante, Secretariatul ... citește toată știrea