Isfan: "Sunt fericit ca am ajuns, in sfarsit, la Stiinta!"

Prima achizitie a Universitatii Craiova in iarna aceasta, atacantul celor de la FC Arges, Alexandru Isfan, care luna aceasta va implini 23 de ani, a ajuns in Banie pentru suma de 650.000 de euro, plus 20 la suta dintr-un eventual viitor transfer. Aflat cu lotul Stiintei in Antalya,Alexandru Isfan spune ca clubul-fanion al Olteniei se intereseaza de el de doi ani si este fericit ca, in sfarsit, a ajuns in Banie, avand ganduri mari, legate de titlu si de propulsarea la prima reprezentativa. ... citeste toata stirea