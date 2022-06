La numai un an, dupa cel de al 4-lea scrutin in doar 3 ani, Guvernul Bennett demisioneaza, Parlamentul va fi dozolvat si vor fi organizate noi alegeri. Adica al 5-lea scrutin, desi publicatiile economice estimeaza costurile ridicate ale fiecaruia. Bennett va fi inlocuit temporar de ministrul de Externe, Yair Lapid, partenerul sau in coalitie, care a pus capat anul ... citeste toata stirea