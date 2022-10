Istoria trupei Vacanta Mare

Vacanta Mare a fost una dintre trupele de umor reprezentative din anii '90 si a sustinut numeroase spectacole in Romania si in afara tarii, dar a avut si emisiuni la Pro TV si Kanal D dupa 1999.Trupa Vacanta Mare a fost infiintata in 1988 de Radu Pietreanu, Mugur Mihaescu, Dan si Felix Sava. Succesul trupei a aparut insa dupa anii '90, cand in tara noastra au inceput sa fie organizate din ce in ce mai multe festivaluri de umor. Astfel, Vacanta Mare a castigat festivalurile Amza Pellea - ... citeste toata stirea