ISU Dolj: Un comunicat de presa totalmente alarmist!

Am avut aseara, conform avertizarii meteo din timpul zilei, o ploaie torentiala in municipiul Craiova (51,8 l/mp) dar si in teritoriu unde cantitatile de precipitatie au fost insa mult mai reduse, exceptand comuna Afunati, unde masuratorile statiei pluviometrice au indicat 72,3 l/mp. In rest s-au inregistrat urmatoarele cantitati de precipitatii: Bailesti 15,1 l/mp, Calafat 21,2 l/mp, Bechet 7,8 l/mp, Cetate 25 l/mp, Melinesti 36,2 l/mp, Filiasi 6,5 l/mp, Racari 24,2 l/mp, Podari 35,6 l/mp,