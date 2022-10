Italia are un nou Guvern

Noul premier italian, Giorgia Meloni, s-a instalat la putere cu o echipa guvernamentala cuprinzand cadre ale partidului sau Fratelli d'Italia, dar si ale partidelor din coalitie Forza Italia, La Lega, si se pare si tehnocrati. Matteo Salvini liderul Lega a primit postul de vicepremier pe care l-a mai detinut in 2018 cand partidul sau se afla in coalitie cu Miscarea 5 Stele. Atunci a fost si ministru de Interne. Pentru acea perioada este chemat in instanta la un tribunal sicilian acuzat de ... citeste toata stirea