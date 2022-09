Italia: Extrema dreapta - figura de mare favorita!

Duminica 25 septembrie a.c., in Italia au loc alegeri legislative anticipate, dupa demisia premierului Mario Draghi, la 21 iulie a.c., inaintata presedintelui italian Sergio Mattarella. Schimbarea guvernului in Italia nu este ceva neobisnuit, este chiar regula jocului. In vara lui 2019, cand majoritatea parlamentara constituita din La Liga (extrema dreapta) si Miscarea 5 Stele, o formatiune anti-sistem, au crezut ca pot coabita nestingherite, a fost o amagire, dupa care s-a apelat, in-extremis, ... citeste toata stirea