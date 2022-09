Italia: Extrema dreapta "la incalzire"!

Privita cu atentie, Italia pare un laborator european. La Palatul Chigi se pregateste, deja, sa se instaleze ca prim-ministru, dupa alegerile legislative programate la 25 septembrie a.c. Giorgia Meloni, lidera partidului Fratelli d'Italia (extrema dreapta). Un partid care conduce detasat in sondaje. Giorgia Meloni va fi prima femeie in fruntea Consiliului italian. Dupa ce in Suedia, extrema dreapta (vot contra imigratiei si criminalitatii) s-a impus ca a doua forta politica a tarii, iar in ... citeste toata stirea