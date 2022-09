Izabela Tiberiade, la Rostock, in Germania : "Este pentru prima data cand s-a auzit si pozitia romilor asupra evenimentelor din 1992"

In vara anului 1992, mai exact in luna august, in districtul Lichtenhagen din Rostock, Germania au avut loc revolte xenofobe, rasiste am putea spune, extrem de violente, care au lasat urme adanci de mahnire si ingrijorare chiar si astazi. Mai mult, sunt chiar considerate a fi cele mai grave atacuri impotriva unui alt grup etnic, social din Germania postbelica, fiind indreptate impotriva solicitantilor de azil si a lucratorilor contractati vietnamezi. In timpul revoltelor au fost aruncate pietre ... citeste toata stirea