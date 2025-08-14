Editeaza

Jandarmii doljeni, la datorie, de Sarbatoarea "Adormirii Maicii Domnului"

Sursa: Cuvantul Libertatii
Joi, 14 August 2025, ora 11:45
15 citiri
In perioada 15 - 17 august ., jandarmii din cadrul Inspectoratului De jandarmi Judetean (IJJ) "Mihai Bravul" Dolj vor actiona in mai multe localitati din judetul Dolj, precum Bechet, Grecesti, Gangiova, Caraula, Vartop, Giubega si Macesu de Jos, pentru asigurarea masurilor de ordine publica la manifestarile cultural-artistice prilejuite de sarbatoarea "Adormirii Maicii Domnului."

Dispozitivele de ordine publica vor fi prezente la evenimentele artistice organizate in aer liber, pentru a preveni ...citește toată știrea

