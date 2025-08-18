Editeaza

Jandarmii doljeni, la datorie in weekend-ul trecut

Sursa: Cuvantul Libertatii
Luni, 18 August 2025, ora 16:45
Cresterea gradului de siguranta a cetatenilor si asigurarea unui climat optim de ordine si siguranta publica la manifestarile publice care s-au desfasurat in zona de competenta au fost principalele obiective ale Inspectoratului de Jandarmi Judetean Dolj, si in perioada 16 - 17 august.

Astfel, in perioada minivacantei prilejuite de sarbatoarea religioasa Adormirea Maicii Domnului, jandarmii doljeni au desfasurat activitati preventive, misiuni de mentinere si asigurare a ordinii si linistii ...citește toată știrea

