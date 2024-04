Jandarmii doljeni pazesc " Invierea"

Cu ocazia mini-vacantei de 1 Mai si a Sarbatorilor Pascale, Inspectoratul de Jandarmi Judetean Dolj (IJ"J)"Mihai Bravul" Dolj va suplimenta efectivele prezente in strada si va fi angrenat in misiuni specifice, alaturi de celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, in vederea asigurarii unui climat de ordine si siguranta publica, in zona de responsabilitate a unitatii. La randul sau, Gruparea de Jandarmi Mobila (GJM) "Fratii Buzesti" a venit cu precizari.In Noaptea de " Inviere", ... citește toată știrea