Jandarmii si cainii de serviciu, impreuna pentru siguranta cetatenilor

Sursa: Cuvantul Libertatii
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 11:45
Cainii de serviciu din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean "Mihai Bravul" Dolj reprezinta un sprijin esential in indeplinirea misiunilor Jandarmeriei Romane, fiind adevarati camarazi ai jandarmilor in activitatea zilnica.

Acestia sunt antrenati sa execute misiuni de mentinere si asigurare a ordinii publice si sunt utilizati cu precadere in patrule de jandarmi sau mixte, la competitii sportive si manifestari cultural-artistice, contribuind la cresterea sigurantei cetatenilor. Cainii de ...citește toată știrea

