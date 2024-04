JO: Macron vrea un armistitiu olimpic!

Astazi, 15 aprilie a.c. in platoul BFM TV-RMC, presedintele francez Emmanuel Macron a facut referiri la eforturile depuse "pentru a evita conflagratia" in Orientul Mijlociu, mentionand ca "Franta a intervenit la cererea Iordaniei in atacul cu drone al Iranului". A mai spus ca doreste sa convinga Israelul ca nu trebuie sa raspunda prin escaladare. "Trebuie mai degraba sa izolam Iranul, sa crestem sanctiunile si sa gasim o cale catre pace in regiune, fiindca situatia este foarte grava". Adica, in ... citește toată știrea