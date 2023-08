Universitatea Craiova a parafat a doua mutare de efect a verii, dupa revenirea lui Alex Mitrita, achizitionandu-l pe mijlocasul sloven Jasmin Kurtic. CV-ul sau este unul care-l recomanda ca pe unul dintre cei mai importanti jucatori care a ajuns in campionatul din Romania. Cu 83 de prezente in nationala Sloveniei, cu aproape 300 de meciuri in Serie A, intr-un deceniu petrecut in Italia, unde s-au platit sume de aproximativ 20 de milioane de euro pentru transferurile in care a fost implicat, ... citeste toata stirea