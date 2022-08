L. Balint: "Meciul cu Zorya e un examen important pentru noi"

Universitatea Craiova intalneste Zorya Lugansk, in prima mansa din turul 3 preliminar al Conference League, in seara aceasta, de la ora 20.30, ora Romaniei, in direct la Digisport 1 si PrimaSport. Antrenorul Stiintei, Laszlo Balint, a declarat la conferinta de presa care a prefatat antrenamentul oficial, de pe Arena Lublin:"E un examen important pentru noi, e un meci dificil, cu adversar bun, care a trecut prin niste modificari mari de lot si la banca tehnica. Nu au mai jucat de multa vreme, ... citeste toata stirea