La Calafat : Caravana Educatiei

Tineretul Social Democrat a lansat ieri, in municipiul Calafat, Caravana Educatiei, un proiect national care se va desfasura sub forma unei caravane prin care dorim sa mergem la "firul ierbii", la cei care au cea mai mare nevoie de noi: copii din mediu rural si urban mic aflati in pragul primului examen serios: evaluarea nationala.Prin implementarea acestui proiect, tinerii social democrati nu doresc sa se substituie sistemului de invatamant romanesc, ci sa ofere un ajutor suplimentar tuturor ... citeste toata stirea