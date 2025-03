La Craiova, Crin Antonescu a luat un aer tonic!

Pe fondul unor cacofonii care razbat in spatiul public, necurmat, in privinta candidaturii sale la alegerile prezidentiale, Crin Antonescu, candidatul comun (PNL, PSD, UDMR, minoritati nationale) s-a aflat vineri la Craiova in turneu electoral. Programul a inclus, cum se stie, pe langa rundele de dialog de la Ramada, cu primarii celor doua formatiuni politice, conferinta de presa, o vizita pe santierul viitorului velodrom, care se amenajeaza pe locul fostului Stadion "Tineretului" si o plimbare ... citește toată știrea