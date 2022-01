La Craiova....proiectul cultural "Zilele Culturii Ruse"

In perioada 24 - 28 ianuarie 2022, Asociatia Amicii Rusiei, va organiza in Craiova proiectul cultural "Zilele Culturii Ruse". Acesta cuprinde urmatoarele evenimente:Timp de cinci zile, in 24 - 28 ianuarie, va avea loc Festivalul Filmului Rus, unde se vor proiecta ecranizari ale romanelor lui Dostoievski si capodoperele cinematografice ale lui Andrei Tarkovsky. Locatia este Casa de Cultura a Studentilor din Craiova. In program: Idiotul, Nopti Albe, Umilisi si obiditi, Visul unchiului, Solaris. ... citeste toata stirea