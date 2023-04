Europarlamentari, primari si oameni de afaceri din Bulgaria si Romania au discutat vineri, 28 aprilie a.c, despre admiterea celor doua tari in Spatiul Schengen, in cadrul unei reuniuni care s-a desfasurat in orasul bulgaresc Kozlodui, la sala de conferinte a Muzeului "Radetsky".Forumul a fost organizat la initiativa europarlamentarilor bulgari Andrei Novakov si Emil Radev, cu participarea europarlamentarului Marian Jean Marinescu, membru in Comisia TRAN din Parlamentul European si ... citeste toata stirea