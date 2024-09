La ONU, Zelenski a spus ca Ucraina "nu va accepta niciodata" un acord de pace impus

Presedintele ucrainian, Volodimir Zelenski, a afirmat miercuri, la ONU, ca tara sa aflata in razboi cu Rusia "nu va accepta niciodata" un acord de pace, care sa-i fie impus de marile puteri. Denuntand in fata Adunarii Generale a ONU, de la New York, "razboaiele coloniale si comploturile marilor puteri in detrimentul tarilor mici", Zelenski a insistat ca "ucrainienii nu vor accepta niciodata un posibil acord de pace cu Moscova care este impus asupra lor". Lansand critici la adresa Chinei si ... citește toată știrea