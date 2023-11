Politisti de la Sectia nr.2 Rurala Breasta au retinut, pentru 24 de ore, un barbat de 56 de ani, din municipiul Craiova, sub aspectul savarsirii infractiunilor de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante si conducerea unui vehicul fara a poseda permis de conducere.In seara zilei de 24 noiembrie a.c., barbatul, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 606, din Breasta catre Craiova, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare si a patruns pe contrasens, unde ... citeste toata stirea