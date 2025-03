Legenda boxului, George Foreman, a incetat din viata

Legendarul pugilist la categoria grea, George Foreman, dublu campion mondial, a murit la varsta de 76 de ani, la Houston - Texas. "Big George" a avut un palmares in ring la profesionisti de 76 de victorii, dintre care 68 prin KO. A castigat aurul olimpic la amatori in 1968 si apoi a devenit de doua ori campion mondial la categoria grea. Prima centura a castigat contra lui Joe Frazier si a pierdut-o dupa celebrul duel "Rumble in the Jungle", la Kinshasa, cu Cassius Clay (Muhammad Ali), din 1974. ... citește toată știrea