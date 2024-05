Leu: Incendiu intr-o hala cu cereale si ingrasaminte

In aceasta dimineata, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Oltenia" al judetului Dolj a intervenit cu sase autospeciale de lucru cu apa si spuma, o autospeciala CBRN si un echipaj SMURD, in comuna Leu, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o hala in incinta careia se aflau utilaje agricole si erau depozitate cereale.La sosirea echipajelor de pompieri, incendiul se manifesta cu violenta, existand posibilitatea propagarii acestuia spre o zona in care erau depozitati saci cu ... citește toată știrea