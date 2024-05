Leverkusen continua neinvinsa marsul spre "tripla"

Continuam sa numaram partidele fara esec ale lui Bayer Leverkusen, echipa care a ajuns la 47 de meciuri, toate din acest sezon, fara infrangere (39 de victorii si 8 egaluri), dupa ce a castigat cu 2-0 pe Olimpico, turul semifinalei Europa League cu AS Roma. Formatia lui Xabi Alonso au marcat prin Wirtz in minutul 28 si Andrich in minutul 73. Teoretic, ... citește toată știrea