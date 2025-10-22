Editeaza

Liga a IV-a Dolj - scor "de maidan" la Carcea

Sursa: Cuvantul Libertatii
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 16:44
Rezultatele meciurilor din etapa a 7-a din Liga a IV-a Dolj:

Tractorul Cetate - Avantul Pielesti 1-0, Viitorul Lacrita - Progresul Bailesti 0-2, RFG Melinesti - Viitorul Calafat 2-4, Metropolitan Isalnita - Flacara Motatei 6-0, CS Carcea - Progresul Segarcea 27-0, Unirea Amarastii de Jos - Danubius Bechet 2-2, Stiinta Cerat - Fulgerul Marsani 4-0, Avicola Rojiste - Stiinta Celaru 1-1. ...citește toată știrea

