Liga Campionilor, programul etapei a doua

Marti, 30 Septembrie 2025, ora 02:24
Marti si miercuri se joaca meciurile etapei a doua a grupei Champions League. De departe, cel mai interesant meci se anunta cel dintre FC Barcelona si PSG, desi ambele echipe au absente importante, precum Raphinha, Gavi, Ter Stegen, Dembele sau Marquinhos.

Marti

19:45 Atalanta BC - Club Brugge KV
19:45 FC Kairat Almaty - Real Madrid C.F.
22:00 Atletico de Madrid - Eintracht Frankfurt
22:00 Chelsea FC - SL Benfica
22:00 FC Internazionale Milano - SK Slavia Praha
22:00 FK Bodo/Glimt -

