Liga Florilor a inceput la mijlocul acestei saptamani si a consemnat deja o mare surpriza, nou-promovata Corona Brasov castigand in deplasare pe terenul Rapidului, o pretendenta la titlu si anul acesta. Un debut promitator a avut totusi echipa Craiovei, care s-a impus fara emotii in deplasarea de la Mioveni, acolo unde invinsese recent echipa locala, Dacia, si in turneul amical pe care aceasta l-a organizat. In prima etapa de campionat, handbalistele Baniei s-au impus cu 33-27 (17-12), ... citeste toata stirea