Si in acest an, Programul "Litoralul pentru toti" va fi accesibil incepand cu 1 septembrie. Preturile vor fi mai mici cu pana la 70%. O noapte de cazare va costa de la 35 lei pentru o persoana, la fel ca anul trecut, potrivit Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR).FPTR lanseaza editia de toamna a programului "Litoralul pentru toti", prin care romanii se pot caza in hotelurile si pensiunile clasificate din statiunile de la Marea Neagra cu preturi incepand de la 35 de lei pe ... citeste toata stirea