Editeaza

Liverpool si Chelsea merg mai departe in Carabao Cup

Sursa: Cuvantul Libertatii
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 03:00
10 citiri
Liverpool si Chelsea au folosit formule mult schimbate fata de cele obisnuite, dar ambele s-au calificat in turul 4 al Cupei Ligii Angliei, castigand cu acelasi scor, 2-1. "Cormoranii" s-au impus acasa cu ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Craiova
Pase scurte / pase lungi: Amintiri de alta data!
"PNL lupta pentru taxe si impozite mai mici"
SUA: Republicanii vor controla Senatul!
SUA (alegeri prezidentiale): Macron il felicita pe Donald Trump si se arata pregatit a lucra cu el
Israel: Netanyahu il demite pe ministrul Apararii, Yoav Gallant
Liga Campionilor: Real Madrid, inca o palma primita pe Santiago Bernabeu
Cele mai citite stiri
Ziua Nationala a Curateniei "Let's do it Romania!" si politistii doljeni
Sambata, 20 septembrie , in cadrul Zilei Nationale a Curateniei, a revenit conceptul "Let's do it, ...
Gica Popescu a rememorat debutul sau in cupele europene
Acum aproape 40 de ani, pe 2 octombrie 1985, Universitatea Craiova reusea o spectaculoasa ...
Rapid pierde in premiera, CFR nu a mai castiga din prima etapa
Dupa esecul Craiovei la Galati, Rapid ramasese singura echipa neinvinsa din Superliga. Giulestenii ...
ActualitateBusinessSportLife Show