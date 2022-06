Macron in cautarea unei majoritati, aproape imposibila!

Nici nu se gandea probabil presedintele francez Emmanuel Macron la un asemenea dezastru, cum s-a dovedit turul doi al alegerilor parlamentare, pentru blocul prezidential Ensemble (Impreuna) cu doar 245 de mandate (de la 350 in 2017) adjudecate, incapabil sa-i asigure majoritatea absoluta de 289 mandate. Altadata presa franceza evoca, in cazul unor astfel de infrangeri, denumirea de "Berezina", aluzia la dezastrul armatei lui Napoleon, in Rusia, dar din motivele cunoscute, nu s-a mai apelat la o ... citeste toata stirea