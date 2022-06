Macron nu vrea "umilirea Rusiei"!

O mica fraza, fiindca asa o defineste Le Monde, a lui Emmanuel Macron, a declansat interogatiile privind pozitia autoritatilor franceze in razboiul declansat de Kremlin in Ucraina. Intr-un interviu acordat mai multor cotidiene regionale si publicat sambata 4 iunie a.c., presedintele francez reiterase ceea ce spune de la inceputul invaziei, ca "ramane convins de rolul Frantei ca putere mediatoare" si ca "nu vrea umilirea Rusiei", pentru ca in ziua cand luptele vor inceta, va fi nevoie de vointa ... citeste toata stirea