Macron pus la punct de Kuleba!

La Strasbourg, in Parlamentul European, cu prilejiul incheierii Conferintei privind viitorul Europei, Emmanuel Macron, aflat la debutul celui de al doilea mandat prezidential, a expus viziunea sa privind Europa, reluand o idee mai veche si controversata, cea a unei confederatii, apartinand lui Francois Mitterrand, in anii 90, cu privire la conturul unei Uniuni Europene organizata in mai multe cercuri concentrice cu tari care beneficiaza de niveluri de integrare diferite. Tot la Strasbourg, ... citeste toata stirea