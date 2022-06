Macron vede razboiul din Ucraina... in felul sau!

Daca seful diplomatiei de la Kiev, Dmitro Kuleba, in cotidianul "La Repubblica", considera Germania in grupul secund de tari, in privinta livrarilor de arme, si chiar Die Welt -editia din 29 mai a.c.- aprecia ca Guvernul german a redus la nivel minim sustinerea militara a Ucrainei, in cursul ultimelor saptamani, desi lucrurile nu stau deloc asa, cancelarul german Olaf Scholz ramane pe aceeasi lungime de unda, fara sa clameze, cu presedintele francez Emmanuel Macron. Care continua sa discute la ... citeste toata stirea